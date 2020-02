Kein Winkelried der Gerechtigkeit

Als Simon Burg­er im ZT-Medi­en­haus ein­trifft, dem Mut­ter­haus des Lan­danzeigers, lässt er das Handy im Auto. Für eine Stunde unter­bricht er den Pikett­di­enst, damit er sich den Fra­gen im Talk stellen kann. «Wenn etwas passiert, klin­gelt es bei mein­er Kol­le­gin», sagt er. Die Tat­sache, dass er von ein­er Minute auf die andere aufge­boten wer­den kann, mache seinen Job dur­chaus span­nend, meint er. Was ist mit dem häu­fig geäusserten Vor­wurf, manche Straftäter wür­den mit Samthand­schuhen ange­fasst? Hier hat Burg­er eine dif­feren­zierte Antwort parat, wie der Talk zeigt. Das sagte der ober­ste Zofin­ger Strafer­mit­tler über …

… seinen Weg zum Staat­san­walt und seine Rolle als «Sher­iff» im Bezirk Zofin­gen

«Als klein­er Bub wollte ich schon mal Sher­iff wer­den, aber an den Staat­san­walt habe ich nicht unbe­d­ingt gedacht», sagt Simon Burg­er lachend. Er habe die üblichen Traum­berufe im Visi­er gehabt: «Mal Pilot, mal Polizist, mal Last­wa­gen­fahrer.» Ursprünglich habe er geplant, Ökonomie zu studieren. «Im Studi­um habe ich gemerkt, dass mir die Juris­terei mehr zusagt.»



… seine Auf­gabe als lei­t­en­der Staat­san­walt der Bezirke Zofin­gen und Kulm.

«Wir führen pro Jahr zwis­chen 6000 und 7000 Strafver­fahren.» Darunter sei aber viel «Krim­skrams»: «98 Prozent sind kleinere Geschicht­en; Verkehrsun­fälle, kleinere Auseinan­der­set­zun­gen und Geset­zeswider­hand­lun­gen.» Nur rund ein Prozent der Fälle seien kom­plexe Stra­fun­ter­suchun­gen, die zur -Anklage gebracht wer­den. «Das Gros der Leute ist mit diesen kom­plex­en Fällen beschäftigt.»

… die Kri­tik, die Staat­san­wälte in der Schweiz hät­ten zu viel Macht.

«Es ist so: Wir haben das ganze Arse­nal der staatlichen Gewalt in unseren Hän­den», so Burg­er. «Wir kön­nen beispiel­sweise jeman­den 48 Stun­den einsper­ren. Für uns ist das Rou­tine, dai­ly Busi­ness.» Für den, den es betr­e­ffe, sei es aber ein schw­er­er Ein­griff. Aber: «Die Straf­prozes­sor­d­nung sieht Mech­a­nis­men vor, die ver­hin­dern, dass die Macht miss­braucht wird.»

… seine Reak­tio­nen auf Gericht­surteile, die seinen Anträ­gen nicht fol­gen.

«Ich ver­ste­he mich nicht als Winkel­ried der Gerechtigkeit», sagt Burg­er. Er habe in der Regel kein Prob­lem, wenn ein Gericht eine Strafe anordne, die unter seinem Antrag liege. «Ich ziehe rel­a­tiv wenig Fälle weit­er ans Oberg­ericht. Wenn ich weit­erziehe, habe ich oft eine gute Chance, Recht zu bekom­men.»

… den Vor­wurf der Kuscheljus­tiz, der vor allem aus der Ecke von Simon Burg­ers Partei, der SVP, kommt.

Was eine gerechte Strafe sei, liege zunächst im Auge des Betra­chters. Bei einem Tötungs­de­likt finde der eine, man müsse den Täter bis ans Lebensende wegsper­ren. Der andere sage, der Tote werde nicht mehr lebendig, es genüge eine kürzere Strafe. «In der Prax­is haben wir sich­er noch Luft nach oben: Man kön­nte höhere Strafen aus­fällen, vor allem im Bere­ich der schw­eren Gewalt­delin­quenz.»