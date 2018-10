Die Klein­feld-Adler hatten in der ersten Partie gegen Schötz lange Zeit alles im Griff und führten nach zwei Drit­teln des Spiels mit 5:1, ehe die wenigen Zuschauer in der Halle erlebten, wie schnell es im Uni­ho­ckey gehen kann. Die Inner­schweizer gli­chen die auf gutem Niveau geführte Partie innert 5 Minuten zum 5:5-Schlussresultat aus. Beim 12:5 gegen Stadel-Nie­der­hasli stellten die Adler die Wei­chen n der zweiten Hälfte auf Sieg. Zum zweiten Mal in Folge gingen die Junioren U16 als Sieger vom Platz, dieses Mal aber leider erst in der Ver­län­ge­rung. Die Aar­auer bezwangen den UHC Win­ter­thur United mit 6:5.