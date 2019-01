Kelly Hunziker Vereinsmeisterin

In diesem vere­insin­ter­nen Wet­tkampf messen sich rund 50 Mäd­chen in der Gym­nas­tik, der Haupt­diszi­plin des DTV Muhen. Die Mäd­chen üben in den Turn­stun­den davor ihre Wet­tkampfübung und stellen sich während der Vere­ins­meis­ter­schaft einzeln den Kampfrichtern. In diesem Jahr erkämpfte sich Kel­ly Hun­zik­er den Titel der Vere­ins­meis­terin mit der her­vor­ra­gen­den Note 9.82.

Selb­stver­ständlich dür­fen auch Spiel und Spass nicht fehlen. Am Nach­mit­tag absolvierten die Mäd­chen und einige Jungs eine Fit­ness-Olympiade.