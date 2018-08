Nach einer erfolg­reich abge­schlos­senen Saison im Indoor-Kart­sport wagte Sebas­tian Häfeli (16) im Frühling 2018 den Schritt in die erste Out­door-Saison in der Kate­gorie X30 Senior 125 Sport. Sein Ziel war, in dieser Saison Erfah­rungen zu sam­meln und nicht als Letzter ins Ziel zu kommen. Erste Renn­luft konnte der Köl­liker in dieser Kate­gorie in ver­schie­denen Rennen des Kart­clubs Schaff­hausen schnup­pern. Die Club­rennen fanden in Bies­heim (F), Urloffen (D) und Lie­dols­heim (D) statt. Seinen ersten grös­seren Erfolg konnte er in Lie­dols­heim rea­li­sieren, wo er im Schluss­klas­se­ment den zweiten Platz belegte. Zusätz­lich zu den Club­rennen nahm er auch noch an der Schweizer Kart­meis­ter­schaft 2018 teil. Sein erstes Rennen dieser Meis­ter­schaft fuhr er am 9. Juni in Wohlen AG, auf seiner Stamm-Trai­nings­bahn. An diesem Tag hatte er sich viel vor­ge­nommen, da er diese Bahn in- und aus­wendig kennt. Das Qua­li­fying konnte er auf dem 5. Platz beenden, ganz knapp hinter den lang­jäh­rigen Spit­zen­fah­rern. Leider wurde er im 1. Renn­lauf von einem Gegner seit­lich gerammt und aus dem Rennen geworfen. Den 2. Renn­lauf musste er bereits in der 1. Runde auf­geben, da sein Renn­kart beim Unfall mehr Schaden genommen hatte als ange­nommen.

Zwi­schen dem 2. Rennen und dem Final­lauf gab sein Mecha­niker alles, um den Kart so gut wie mög­lich zu repa­rieren, damit er im Final­lauf starten konnte. Im Finale musste Sebas­tian vom letzten, also 23. Platz aus starten. Von da aus star­tete er die Auf­hol­jagd, überholte Gegner um Gegner und been­dete dieses Rennen schliess­lich auf Platz 17. Um diese Erfah­rung rei­cher blickte er bereits auf das nächste Rennen der Schweizer Kart­meis­ter­schaft in Mire­court (F).