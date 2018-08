Am ver­gan­genen Freitag fuhren zwei Frey-Cars voll­be­setzt mit 100 mun­teren Land­an­zeiger-Leser ins Land­schafts­theater Bal­len­berg; «Zrugg us Ame­rika» hiess das Stück. Das Wetter war der Gesell­schaft hold; man fuhr aus dem Regen in ange­nehme, tro­ckene Tem­pe­ra­turen, die auch den ganzen Abend so blieben. Auf dem Brünig war wie jedes Jahr ein Halt, wobei ein gemein­sames Nacht­essen ein­ge­nommen wurde.