Lange Geschichte der Lego-Bausteine

Bau­li­che Mass­nah­men wur­den in Angriff genom­men und das Pro­jekt «Web­stuhl­rat­tern» zusam­men mit Häu­sern aus dem Basel­biet lan­ciert mit dem Ziel, dass Webe­rei­mu­se­en wei­ter­hin betrie­ben wer­den kön­nen. Rolf Bur­ri prä­sen­tier­te die Jah­res­rech­nung mit den Wor­ten: «Mer händ noch­li Gäld». Die Rech­nung ist auf­ge­gan­gen, wur­de geprüft und resul­tiert am Schluss ein erfreu­li­ches Plus.

Im lau­fen­den Jahr muss das Depot vom alten Gemein­de­haus ins neue Gemein­de­haus gezü­gelt wer­den. Mit der Stan­ze­rei Michel und der Hem­den­fa­brik Wal­de wer­den zwei neue Aus­stel­lungs­be­rei­che geschaf­fen. Die Beschrif­tung wird einem Face­lif­ting unter­zo­gen. Und bei alle­dem soll der Muse­ums­be­trieb im gewohn­ten Rah­men wei­ter­lau­fen.

Wich­ti­ge Ter­mi­ne

Am Wochen­en­de ist Muse­ums­tag, und da macht das Webe­rei- und Hei­mat­mu­se­um Rue­der­tal auch wie­der mit. Ein Bus führt die Besu­cher gra­tis nach Muhen und Gon­ten­schwil, eine klei­ne Fest­wirt­schaft wird geführt. Die Aus­stel­lung ist offen, eben­so kön­nen die Bil­der von Paul Mül­ler besich­tigt und gekauft wer­den.

Im Herbst folgt die tra­di­tio­nel­le Aus­stel­lung, die­ses Jahr mit Safen­wi­ler Kunst­schaf­fen­den: Yvon­ne Esch­mann mit Speck­stein-Krea­tio­nen, Vater Kurt und Sohn Micha­el Suter mit Male­rei­en, vor­wie­gend Natur­ob­jek­te. Ver­nis­sa­ge ist am Sams­tag, 6. Sep­tem­ber, um 19.30 Uhr.