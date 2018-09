Last Call für Co-Piloten

Co-Pilot ist ein Men­to­ring-Pro­jekt der Caritas Aargau. Flüchtlinge (Ein­zel­per­sonen und Fami­lien) geben als Piloten das Ziel der gemein­samen Reise vor (z. B. Kinder und Schule, Wohnen, Arbeits­welt, Gesund­heit, Frei­zeit) und werden dabei von Co-Piloten (Frei­wil­ligen) mit Wissen und Kon­takten unterstützt.

Die Gruppe der Co-Piloten wird an zwei Abenden, 27. Sep­tember und 2. Oktober, um 19.00 Uhr in Aarau in ihre Auf­gaben eingeführt.