Lehrstelle Sommer 2020: Fachmann Betriebsunterhalt (Fachrichtung Hausdienst)

Auf Spät­som­mer 2020 ist eine Lehr­stel­le zu beset­zen:

Fach­mann Betriebs­un­ter­halt (Fach­rich­tung Haus­dienst)

zur Betreu­ung und zum Unter­halt der Schul­an­la­ge Muhen

Inter­es­sier­ten Jugend­li­chen mit Bezirks­schul-, Sekun­dar­schul- oder guter Real­schul­bil­dung bie­ten wir eine abwechs­lungs­rei­che und viel­sei­ti­ge Lehr­zeit, fach­kun­di­ge und per­sön­li­che Betreu­ung sowie die Mög­lich­keit zur Absol­vie­rung der berufs­be­glei­ten­den Matu­ri­tät.

Hast du hand­werk­li­ches Geschick, bist team­fä­hig und zuver­läs­sig dann freu­en wir uns über dei­ne Bewer­bung unter Bei­la­ge des Lebens­lau­fes mit Pass­fo­to, der Zeug­nis­ko­pi­en sowie wei­te­rer Unter­la­gen (z. B. Diplo­me, Check S2 und Check S3, etc.). Falls du schon einen Lehr­ab­schluss hast, bie­ten wir dir ger­ne eine Zweit­aus­bil­dung an. Bit­te sen­de dein Bewer­bungs­dos­sier bis spä­te­stens am 20. Sep­tem­ber 2019 an die Bau­ver­wal­tung Muhen, Schul­stras­se 1, 5037 Muhen.

Auskünfte über den Lehr­gang, das Lehr­ver­hält­nis oder die Schnup­per­ta­ge erteilt dir ger­ne Ste­fan Bürgin, Lei­ter Schul­haus­wart, Tel. 079 211 91 55.

Muhen, 3. Juni 2019

Bau­ver­wal­tung Muhen