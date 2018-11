Lit­te­ring ist das Weg­werfen von kleinen Mengen Abfall an Ort und Stelle, ohne die dafür vor­ge­se­henen Abfall­eimer oder Sam­mel­stellen zu ver­wenden. Auf Bun­des­ebene wurde die Ein­füh­rung einer bun­des­weiten Lösung zur Sank­tio­nie­rung von Lit­te­ring-Ver­stössen abge­lehnt.

In naher Zukunft zeichnet sich keine schweiz­weite Lösung ab. Im Kanton Aargau wird die Ahn­dung von Lit­te­ring aktuell in den kom­mu­nalen Poli­zei­re­gle­menten mit Bussen zwi­schen 40 und 100 Franken gere­gelt. In den meisten Gemeinden können diese im Ord­nungs­bus­sen­ver­fahren geahndet werden. Viele Nach­bar­kan­tone kennen kan­to­nale Rege­lungen zur Ahn­dung von Lit­te­ring-Ver­stössen.

Der Grosse Rat hat am 25. Oktober 2016 den Regie­rungsrat beauf­tragt, eine kan­to­nale Rege­lung zur Ahn­dung von Lit­te­ring mit einer klaren pro­hi­bi­tiven Sank­ti­ons­regel zu schaffen. Der Regie­rungs­rats hat eine prag­ma­ti­sche Lösung erar­beitet und von 6. Juli bis am 28. Sep­tember 2018 in die öffent­liche Anhö­rung geschickt: Mit­tels einer Ergän­zung des Ein­füh­rungs­ge­setzes zur Bun­des­ge­setz­ge­bung über den Schutz von Umwelt und Gewäs­sern (EG UWR) und einer anschlies­senden Ergän­zung der Ord­nungs­bus­sen­ver­fah­ren­ver­ord­nung (OBVV) sollen Lit­te­ring-Ver­stösse mit einer Ord­nungs­busse von 100 Franken geahndet werden. Zuständig für die Umset­zung sollen wei­terhin die Gemeinden sein.