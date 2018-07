Das Forum der Älteren – Region Aarau (FORÄRA) stand mit dem Referat «Lust­voll essen im Alter» in Kon­kur­renz zum Vier­tel­final unserer Fuss­ball-Natio­nal­mann­schaft. Trotzdem folgten im Bul­lin­ger­haus in Aarau fast 30 Per­sonen inter­es­siert den Aus­füh­rungen von Markus Bie­der­mann, Küchen­chef und Geron­to­loge, Coach und Berater. Er wusste mit seinen voll aus dem eigenen Erleben geschöpften Bei­spielen die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen und die Ele­mente, die ein lust­volles essen im Alter aus­ma­chen auf­zu­zeigen.

Men­schen im höheren Alter klagen häu­figer über Appe­tit­lo­sig­keit, was auf viel­fäl­tige Ursa­chen zurück­zu­führen ist. Die Wahr­neh­mung des Geschmacks nimmt deut­lich ab, da sich die Anzahl Geschmacks­knospen redu­ziert. Auch der Geruchs­sinn nimmt ab. Die besten Mittel dagegen sind zu wissen, dass gutes Essen mit Emo­tionen zu tun hat, keine Alters­grenze kennt, Erin­ne­rungen wecken und immer wieder ein Erlebnis sein muss.