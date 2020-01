MAG 2020 ist ausgeschrieben

Der MAG-Vor­stand traf sich noch vor Wei­h­nacht­en zum Debrief­ing der Organ­i­sa­tion 2019 und kon­nte von pos­i­tiv­en Rück­mel­dun­gen und ein­er guten Prog­nose der Jahres­rech­nung Ken­nt­nis nehmen. Nicht nur der Abschluss der Durch­führung 2019 beschäftigte die Vor­standsmit­glieder, auch Infor­ma­tio­nen und Über­gabe von Doku­menten an den neuen Organ­isator Mike Zettel (34) von Kein Ding GmbH, Dul­liken, mussten auf­bere­it­et wer­den. Zudem wur­den die von Mike Zettel vorgeschla­gene Änderun­gen besprochen und alle­samt gut­ge­heis­sen.

Seit 2013 organ­isiert Mike Zettel im Auf­trag des Quartiervere­ins recht­es Aareufer erfol­gre­ich die Messe in Olten (MiO) und seit 2015 ist er auch bei der Organ­i­sa­tion des Street­food-Fes­ti­vals in der Dre­i­tan­nen­stadt beteiligt. Während das Food-Fes­ti­val im Mai stat­tfind­et, startet der MAG am Don­ner­stag nach der MiO. Diese gibt es 1946 und soll laut Zettel ursprünglich von der MAG in Aarau inspiri­ert wor­den sein.

Voller Taten­drang

«Es gibt viele Ähn­lichkeit­en bei bei­den Messen», sagt Zettel auf Anfrage. Und weil bei­de Ver­anstal­tun­gen kün­ftig von seinem Team organ­isiert wer­den, will er ver­suchen, Syn­ergien zu nutzen- So stellt er sich etwa vor, einen Teil der Infra­struk­tur gemein­sam zu nutzen, an bei­den Messen inter­essierte Aussteller anzus­prechen und das Unter­hal­tung­spro­gramm auf gemein­same Nen­ner abzuk­lopfen.