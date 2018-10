Die 65. Schweizer Kegler-Meis­ter­schaft der Schwei­ze­ri­schen Freien Keg­ler­ver­ei­ni­gung (SFKV) in Heim­berg endete mit dem Finaltag am 14. Oktober. Am Final­sonntag traten die 10 Damen und die 25 Herren mit den besten Meis­ter­schafts-Resul­taten im Hotel-Restau­rant Rössli gegen­ein­ander an. Mit Talent, zähem Ehr­geiz und dem Willen zum Sieg kämpften sie auf höchstem Niveau um die bedeu­tendste Aus­zeich­nung des Jahres auf natio­naler Ebene. Die Kegel fielen schliess­lich zugunsten von Maja Kamber aus Safenwil und Beat Heini aus Bals­thal.