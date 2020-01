Markus Dieth ist erstmals Aargauer Landammann

Markus Dieth (CVP), Vorste­her des Departe­ments Finanzen und Ressourcen, ist seit 2017 Vertreter des Aar­gauer Regierungsrats. 2020 ist er erst­mals als Lan­dammann des Kan­tons Aar­gau unter­wegs.

Nach dem Wahlakt über­gab Regierungsvor­sitzen­der 2019, Urs Hof­mann, die Lan­dammann-Uhr an seinen Nach­fol­ger. Weit­er hat der Regierungsrat Stephan Attiger zum Land­statthal­ter gewählt. Der Vorste­her des Departe­ments Bau, Verkehr und Umwelt wurde 2013 in den Regierungsrat gewählt und ist nach 2016 zum zweit­en Mal Land­statthal­ter. Lan­dammann und Land­statthal­ter­amt wech­seln in einem jährlichen Tur­nus.

Tra­di­tioneller­weise bes­timmt der Lan­dammann Ort und Kon­text des offiziellen Regierungsrats­bilds. Für das Amt­s­jahr 2020 hat Lan­dammann Markus Dieth das Kloster Wet­tin­gen aus­gewählt. Als bester­haltenes Zis­terzienserk­loster der Schweiz ist dieses Aar­gauer Kul­turgut des 13. Jahrhun­derts von inter­na­tionaler Bedeu­tung.