Der BTV Aarau Vol­ley­ball ist mit dem Damen 1 und Herren 1 in die 1. Liga auf­ge­stiegen und erwartet deut­lich mehr Zuschauer an den Heim­spielen. Die jet­zige Situa­tion ist unbe­frie­di­gend, da sich die Fans rund um das Feld quet­schen müssen. Die Platz­ver­hält­nisse sind auch für die Spie­le­rinnen und Spieler schwierig.

Bei Aktionen am Spiel­feld­rand müssen sie auf­passen, dass sie sich nicht ver­letzen. Der Verein will attrak­tiven Vol­ley­ball in Aarau zeigen und dazu benö­tigt er mehr Platz in der Heim­halle in der Berufs­schule Aarau.

Die Ein­zeich­nung und farb­liche Abhe­bung eines Vol­ley­ball Quer­feldes in der Heim­halle bringt mehr freien Raum rund um das Feld für Zuschauer und Spieler.