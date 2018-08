Dieses Wachstum zeigt sich beson­ders im Kin­der­garten und an der Pri­mar­schule. Diese gebur­ten­starken Jahr­gänge werden in Zukunft aber auch die Schülerzahlen an der Ober­stufe ansteigen lassen. An der Volks­schule unter­richten heute rund 8800 Leh­re­rinnen und Lehrer. Sie werden von 449 Schul­lei­te­rinnen und Schul­lei­tern geführt.

Mit dem Ablauf der Über­gangs­frist zur Ver­schie­bung des Stich­tags in den Kin­der­garten vom 30. April auf den 31. Juli sind alle Ele­mente der Struk­tur­re­form umge­setzt. Im Regel­fall besu­chen Kinder im Aargau einen zwei­jäh­rigen Kin­der­garten, wäh­rend sechs Jahren die Pri­mar­schule und wäh­rend drei Jahren die Real-, Sekundar- oder Bezirks­schule. Bis zur Einführung des neuen Aar­gauer Lehr­plans und den neuen Stun­den­ta­feln ab Schul­jahr 2020/​21 und der mög­li­chen Einführung einer neuen Res­sour­cie­rung an der Volks­schule stehen die beiden nächsten Schul­jahre im Zei­chen der Kon­so­li­die­rung, wäh­rend derer sich die Schulen auf die anste­henden wich­tigen Reform­vor­haben vor­be­reiten können.