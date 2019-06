ANTWORT | Jein. Nach Ihren Anga­ben stellt Ihre Woh­nung kei­ne «Dienst­woh­nung» dar. Es ist also nicht so, dass Sie nur in der Woh­nung leben dür­fen, weil Sie einen Haus­wart-Ver­trag (Arbeits­ver­trag) abge­schlos­sen haben. Zudem lau­tet der Miet­ver­trag auf Ihren Mann und Sie; Haus­war­tin sind dage­gen nur Sie. Sie haben also eine (Familien-)Wohnung gemie­tet und spä­ter einen von der Mie­te grund­sätz­lich unab­hän­gi­gen Arbeits­ver­trag abge­schlos­sen.

Die in Ihrem Arbeits­ver­trag ent­hal­te­ne Klau­sel «Wenn dem Arbeit­neh­mer im Zusam­men­hang mit sei­ner Tätig­keit eine Woh­nung zur Ver­fü­gung gestellt wird, zieht die Kün­di­gung des Arbeits­ver­trags die Kün­di­gung des Miet­ver­trags nach sich», ist daher mei­ner Mei­nung nach in Ihrem Fall nicht anwend­bar.