Mit Super­markt, Daily Take Away und Only Fit­ness hat die Migros am 7. November gleich drei Geschäfts­be­reiche im Bahnhof eröffnet. Das Beson­dere daran: Die Geschäfte sind auch sonn­tags geöffnet. Bis am Sonntag, 10. November pro­fi­tiert man von 10% Eröff­nungs­ra­batt.