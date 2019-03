«Mister Landanzeiger» tritt kürzer

Es ist nicht üblich, dass in einem Ver­lag der Ver­lags­lei­ter auch gleich als Chef­re­dak­tor tätig ist. Beim Land­an­zei­ger war das in den letz­ten 25 Jah­ren so. Mar­kus Schenk führ­te sowohl den Ver­lag wie auch die Redak­ti­on – und das äus­serst erfolg­reich. Schenk war ein umsich­ti­ger, in der Regi­on sehr gut ver­netz­ter Ver­lags­lei­ter. Ein «Husa­ren­stück» gelang ihm mit der Gebiets­aus­wei­tung auf die Stadt Aar­au. Nun bekam der Land­an­zei­ger ein Zen­trum, das sich bis heu­te bewährt hat. Schenk war gleich­zei­tig der erste haupt­amt­li­che Redak­tor der Wochen­zei­tung und er bau­te die Redak­ti­on mas­siv aus. Mar­kus Schenk wird in zwei Jah­ren pen­sio­niert und möch­te des­halb jetzt schon etwas kür­zer tre­ten. Er wird die Redak­ti­ons­lei­tung per 1. Juli 2019 in jün­ge­re Hän­de über­ge­ben. Im 50%-Pensum wird er aber wei­ter­hin den Ver­lag «Der Land­an­zei­ger» lei­ten und so nach wie vor für die Kun­den, Leser und Mit­ar­bei­ter bis zu sei­ner ordent­li­chen Pen­sio­nie­rung Ende Mai 2021 da sein.