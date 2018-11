Mit der Volljährigkeit kommt Eigenverantwortung?

ANTWORT | Ohne Zus­tim­mung Ihres Sohnes geht nichts. Solange Kinder unmündig sind, hat der obhuts­berechtigte Eltern­teil die Befug­nis, die Kinder­al­i­mente in eigen­em Namen not­falls auch mit­tels Betrei­bung einzu­fordern oder eine Schuld­ner­an­weisung zu beantra­gen. Mit der Mündigkeit wird das Kind jedoch selb­st für die Durch­set­zung sein­er Rechte ver­ant­wortlich. Ab seinem 18. Geburt­stag sind die Eltern nicht mehr berechtigt, in eigen­em Namen Unter­halts­beiträge oder andere Forderun­gen des Kindes in Betrei­bung zu set­zen oder andere rechtliche Schritte einzuleit­en. Das gilt sog­ar für ausste­hende Unter­halt­szahlun­gen, die während der Unmündigkeit des Kindes geschuldet waren.