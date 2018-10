Unsere Woh­nungen zeugen von unserer Indi­vi­dua­lität: Sobald wir einen Flur betreten, spüren wir einen Hauch der Lebens­stim­mung der Men­schen, die hier wohnen. Küchen lassen viel­leicht am besten ver­deut­li­chen, was Modernes-Wohnen heute ist, da hier tech­ni­sche Neu- und Wei­ter­ent­wick­lungen in Form von Arbeits- und Küchen­ge­räten am offen­sicht­lichsten sind. Aber auch hier ist eine grosse Viel­fäl­tig­keit zu beob­achten: Es gibt kleine Küchen­zeilen in Single-Haus­halten und grosse Wohn­kü­chen in Fami­li­en­häu­sern, es gibt pro­fes­sio­nell ein­ge­rich­tete Küchen auf dem neu­esten tech­ni­schen Stand und spar­ta­nisch aus­ge­stat­tete Küchen mit wenig mehr als einer Kaf­fee­ma­schine.