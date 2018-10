Vor dem statt­li­chen Bau­ernhof der Tier­hal­ter­ge­mein­schaft emp­fangen Renate und Daniel Lüscher die Gäste im okto­ber­fest­mäs­sigen Outfit – beide sind stil­voll gekleidet in Leder­hosen – und weisen die reser­vierten Tische zu. Ein grosses Team in Ser­vice und Küche sorgt für einen schnellen und rei­bungs­losen Nach­schub an Getränken und den beiden Haupt­menüs: Fondue und Raclette. Das Lenzhof-Team hat diesen Ablauf in den letzten Jahren gera­dezu pro­fes­sio­na­li­siert. Das Ser­vice­per­sonal tippt die Bestel­lung inzwi­schen per Smart­phone ein.

Einen Stock tiefer ist Chris­tian Lüscher mit seinen Hel­fern für den nicht ganz so ein­fa­chen Abwasch der Fondue-Caque­lons zuständig.