Das Stroh­dach­haus in Muhen wird der­zeit neu gedeckt. Nach 27 Jahren ist diese Arbeit nun an der Nord- und West­seite des denk­mal­ge­schützten Hauses drin­gend nötig, wie Hans­ruedi Moser vom Stroh­dach­haus-Museum erklärt. «Der First ist schon seit zwei Jahren in einem sehr schlechten Zustand, es ist höchste Zeit, diesen zu ersetzen und ein Teil des Stroh­dach­hauses neu zu decken.»