«Wer kämpft kann ver­lieren. Wer nicht kämpft hat bereits ver­loren.» Mit diesem Motto star­teten die Kunst­turner und Gerä­te­tur­ne­rinnen das Som­mer­lager 2018. Am frühen Mon­tag­morgen des 16. Juli ver­sam­melten sich die Teil­neh­me­rinnen und Teil­nehmer im Aar­gauer Turn­zen­trum in Nie­der­lenz. Dabei waren wieder Tur­ne­rinnen und Turner aus vielen ver­schie­denen Ver­einen. Solche die schon einmal da waren und auch andere, die alles noch ken­nen­lernen durften. Nach einer kurzen Begrüs­sungs­rede vom Lager­leiter Charly Zim­merli begann end­lich das gross erwar­tete Trai­ning. Täg­lich wurde ab diesem Zeit­punkt über 5,5 Stunden trai­niert.

Die Unter­kunft befand sich in Lenz­burg in der Mehr­zweck­halle. Jeden Morgen wurden die Teil­nehmer viel zu früh zum Joggen geweckt und unmit­telbar nach dem Früh­stück gings in die Trai­nings­halle. Trotz grosser Hitze in der Halle waren alle moti­viert, neue Ele­mente zu erar­beiten und das Gekonnte zu ver­bes­sern und zu fes­tigen. Mit viel Enga­ge­ment der ehren­amt­li­chen Lei­te­rinnen und Leiter, lernten die jungen Tur­ne­rinnen und Turner diverse neue Ele­mente und jeder ein­zelne darf stolz auf seine Leis­tungen sein.