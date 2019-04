Neuer Wind in der Aargauer Festivalszene

Neu­er Wind in Aar­au

Trotz­dem scheint die Lust an nicht-kom­mer­zi­el­len Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen im Aar­gau (noch) nicht ver­gan­gen zu sein. Denn mit dem Abschied vom «Alten» spries­sen wie­der neue Pro­jek­te aus dem Boden – vor allem in der Kan­tons­haupt­stadt. So wur­den im ver­gan­ge­nen Som­mer zum ersten Mal das «Festi­val am Gleis» auf dem Wenk-Are­al sowie das «Som­mer­loch» auf dem Gelän­de der Aar­au­er Reit­hal­le durch­ge­führt.

Jedoch auch alt­ge­dien­te Anläs­se wie das Festi­val des Arcs, das Mut­ter­schiff Open­air oder das belieb­te Sicht­feld in Gipf-Oberfrick las­sen sich nicht brem­sen und wer­den in die­sen Som­mer­mo­na­ten wie­der ein viel­fäl­ti­ges Musik­pro­gramm bie­ten. Selbst im Frei­amt soll zukünf­tig nicht die Ein­öde ein­keh­ren – für bei­de Festi­vals sind bereits Nach­fol­ge-Pro­jek­te in Pla­nung. Die hie­si­ge Open­air-Land­schaft blüht bunt wei­ter.

Wei­te­re Infos und Kenn­zah­len zu den Aar­gau­er Festi­vals unter: www.festivalforum.ch/statistik.