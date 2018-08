Viele Prä­ven­ti­ons­stra­te­gien werden in der Schweiz schon sehr gut umge­setzt. Das Niveau der Fahr­aus­bil­dung und Nach­schu­lungs­kurse ist hoch. Die gesetz­li­chen Vor­schriften sind gut aus­ge­staltet. In man­chen Berei­chen könnte aber mehr kon­trol­liert werden. So ist die Schweiz etwa beim Fahren unter Alko­hol­ein­fluss kein gutes Bei­spiel: 4 von 10 Auto­fah­rern geben an, im letzten Jahr min­des­tens einmal alko­ho­li­siert gefahren zu sein. Dies­be­züg­lich steht die Schweiz inner­halb Europas schlecht da.