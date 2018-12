«Feuer und Flamme» war das diesjährige Mot­to des 13. Night-Shop­pings in Aarau.

Wär­mende Feuer knis­tern leise, Musik klingt durch die Gassen der Alt­stadt und Glüh­wein­duft liegt in der Luft: Das Night Shop­ping bildete auch in diesem Jahr einen wun­der­schö­nen Auf­takt der Adventszeit in Aarau.

Der Lan­danzeiger war vor Ort und hat einige Impres­sio­nen gesam­melt.