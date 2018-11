Zeit­gleich mit dem Baden Mas­ters fand auch der Auf­takt in die Herbst­saison der Aar­auer Pfer­de­rennen statt. An den beiden Renn­tagen fanden nicht weniger als 16’500 Zuschaue­rinnen und Zuschauer den Weg in den Aar­auer Schachen, wo auf einer der schönsten Pfer­de­renn­bahnen der Schweiz spek­ta­ku­läre Rennen geboten wurden. Den Sieg beim pres­ti­ge­träch­tigen Grossen Preis der Schweiz sicherte sich Titel­ver­tei­diger «Fabu­lous Valley», der dem Dul­liker Hans-Rudolf Maurer gehört.

Nur eine Woche später stand der Powerman Zofingen im Fokus. Bei diesem Wett­kampf, der als offi­zi­elle Lang­di­stanz-WM im Duathlon gewertet wird, setzten sich bei den Frauen erfreu­li­cher­weise zwei Schwei­ze­rinnen durch – zum ersten Mal seit 2002.