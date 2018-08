So erreichte er in der ersten Runden nur die 38. Zeit und verlor auf die Spit­zen­fahrer unauf­hol­bare Zeit. Trotzdem kämpfte er weiter und hatte end­lich wieder Zug und Druck auf den Pedalen. Platz um Platz kam er nach vorne. In der letzten von sieben Runden kämpfte er mit dem Spa­nier Valero um Platz 13, überholte diesen in der zweit­letzten langen Abfahrt. Viel­leicht zu mutig und zu «blau» fuhr er etwas zu schnell in den Rock­garden und fing sich vorne und hinten (!) je einen Platt­fuss ein. Auf dem Weg in die Tech­zone kam noch ein Sturz dazu. Zum Glück arbei­teten die beiden Mecha­niker effi­zient und Mat­thias ret­tete noch den 19. Platz ins Ziel: «Heute konnte ich wieder fahren wie vor zwei Jahren – und dann das. Es darf ein­fach nicht sein. Mit meiner Leis­tung bin ich sehr zufrieden. Nur der Lohn stimmte nicht, den hol ich mir in den nächsten Rennen!».