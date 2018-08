Bei Fried­rich Sme­tanas Chor der Land­leute aus Die ver­kaufte Braut lief der Chor zu Höchst­form auf. Richard Helm zeigte in «Die ganze Nacht durch­schwärmt» von Johann Strauss aus Wald­meister nicht nur gesang­lich, was er drauf hat, auch seine schau­spie­le­ri­sche Leis­tung begeis­terte das Publikum. Über Hum­pern­dinck, Puc­cini und Rich­hard Strauss bil­deten die bekannten Ope­retten Melo­dien aus Die lus­tige Witwe von Franz Léhar den krö­nenden Abschluss. Im Vilja Lied zeigte Noemi Sohn Sopran noch einmal, wie zuvor schon, in Lascia ch’io pianga aus Rinaldo von G.F. Händel, welch wun­der­bare Ent­wick­lung ihre Stimme in den letzten Jahren gemacht hat. Dieses Kon­zert hat gezeigt, was für ein rie­siges Poten­tial in diesem Schlosshof, mit der sehr guten Akustik, der Aus­strah­lung der Hof­bauten als Kulisse und einem per­fekt abge­stimmten Pro­gramm der Künstler, steckt. Man darf gespannt sein was da noch alles kommt, und sich auf die nächste Sere­nade im August 2019 freuen.