Übers ver­gan­gene Wochen­ende orga­ni­sierte der Reit­verein Hol­ziken seine Som­mer­spring­kon­kur­renz, bei der es am Ende auch um die Kan­tons­meis­ter­schaft ging. Die OK Chefin Fran­ziska Bugini machte ein zufrie­denes Gesicht. «Ja es läuft alles wie gewünscht. Wir haben per­fekte Ver­hält­nisse, unter anderem auch, weil es am Samstag noch geregnet hatte.» Apropos Regen: der Prä­si­dent des Ver­eins, Alain Dussy, sagte, dass dieser Anlass in der vor­lie­genden Form seit 2001 hier auf dem Platz statt­findet und nur gerade im ver­gan­genen Jahr wegen damals zu viel Regen (man erin­nert sich an das Hoch­wasser) abge­sagt werden musste. 450 Rei­te­rinnen und Reiter star­teten an dieser Spring­kon­kur­renz und stellten sich den ver­schie­denen freien Prü­fungen.