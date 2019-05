Pokal für die BC Alte Kanti Aarau

Zum zwei­ten Mal kämpf­ten 10 Damen-Teams aus der gan­zen Nord­ost­schweiz und aus allen Ligen um den Cup­ti­tel 2019. Die Damen des BC AKA, wel­che in der regu­lä­ren Mei­ster­schaft in der Natio­nal Liga B spie­len, waren von Beginn an die kla­ren Favo­ri­tin­nen die­ser Par­tie gegen die 1. Liga Regio­nal-Damen aus Seuz­ach. Nicht nur konn­te die Aar­aue­rin­nen den Damen-Cup­ti­tel fei­ern, auch in der regu­lä­ren Mei­ster­schaft haben die Damen sowie die Her­ren (1. Liga Natio­nal) die Favo­ri­ten­rol­le ein­ge­nom­men.