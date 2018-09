Vom 13. bis 16. Sep­tember findet in Basel die Pro­be­fahr-Messe DRIV-E statt. Der Anlass unter dem Motto «Moderne Technik und Kon­zepte fürs Unter­wegs­sein von morgen» bietet in der Messe Basel, Halle 5 kos­ten­lose und unver­bind­liche Pro­be­fahrten mit Elek­tro­fahr­zeugen für alle Inter­es­sierten. Die DRIV-E ist eine Aktion des Kan­tons Basel-Stadt in Koope­ra­tion mit der Auto Basel und der Mobi­li­täts­woche Basel Drei­land.