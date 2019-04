Projektauflage

Gemein­de: Aar­au AO

Bau­pro­jekt: Stras­sen­lärm-Sanie­rungs­pro­jekt K 110 (T5) AO bestehend aus

– Sanie­rung und Teil­erhö­hung Lärm­schutz­wand «West» (L-00 163) an der K 110 (T5) Aus­ser­orts

– Sanie­rung und Teil­erhö­hung Lärm­schutz­wand «Ost» (L-00 164) an der K 110 (T5) Aus­ser­orts

Die Pro­jekt­plä­ne, der Land­er­werbs­plan und die Land­er­werbs­ta­bel­le lie­gen gemäss § 95 Abs. 2 und 3 des Geset­zes über Raum­ent­wick­lung und Bau­we­sen (Bau­ge­setz, BauG) wäh­rend 30 Tagen, vom 23. April 2019 bis 23. Mai 2019, in der Stadt­ver­wal­tung Aar­au öffent­lich auf und sind wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten ein­seh­bar. Ein­wen­dun­gen gegen das Bau­pro­jekt sind wäh­rend der Auf­la­ge­frist schrift­lich an das Depar­te­ment Bau, Ver­kehr und Umwelt, Abtei­lung Tief­bau, Unter­ab­tei­lung Rea­li­sie­rung, Sek­ti­on Stras­sen­lärm­sa­nie­rung, Ent­fel­d­erstras­se 22, 5001 Aar­au, ein­zu­rei­chen. Sie haben einen Antrag und eine Begründung zu ent­hal­ten. Im Ein­wen­dungs­ver­fah­ren wird kei­ne Par­tei­ent­schä­di­gung aus­ge­rich­tet. All­fäl­li­ge Ver­kehrsan­ord­nun­gen wer­den sepa­rat nach Stras­sen­ver­kehrs­recht verfügt.

Der Ent­scheid über das Bau­pro­jekt (§ 95 BauG) gilt als Ent­eig­nungs­ti­tel. Die­ser berech­tigt zur Ent­eig­nung für Mass­nah­men, die dar­in mit genügender Bestimmt­heit fest­ge­legt sind. Rech­te, die in der Land­er­werbs­ta­bel­le nicht aufgeführt sind und durch das Bau­pro­jekt betrof­fen wer­den, sind eben­falls innert der Auf­la­ge­frist schrift­lich anzu­mel­den. Über den Erwerb der in der Land­er­werbs­ta­bel­le aufgeführten Rech­te wird in einem spä­te­ren Ver­fah­ren ent­schie­den (§ 151 BauG). Anträ­ge, die bereits jetzt mit Ein­wen­dung gegen das Bau­pro­jekt hät­ten gestellt wer­den kön­nen, sind dann unzu­läs­sig (§ 152 BauG).

Aar­au, 18. April. 2019

Depar­te­ment Bau, Ver­kehr und Umwelt, Abtei­lung Tief­bau / Sek­ti­on Lärm­sa­nie­rung