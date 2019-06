Publikation von Gesuchen um ordentliche Einbürgerung

Fol­gen­de Per­so­nen haben bei der Stadt Aar­au ein Gesuch um ordent­li­che Einbürgerung ein­ge­reicht:

• Ngu­y­en, Van Thi­en An (m), geb. 2004, viet­na­me­si­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger, in Aar­au, Neu­en­bur­ger­stras­se 10

• Aje­ti, Zoi (w), geb. 2000, nord­ma­ze­do­ni­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge, in Aar­au, Neu­en­bur­ger­stras­se 9

• Reitz, Dani­el (m), geb. 1975, und Mil­ler­Reitz, Olga (w), geb. 1978, mit Reitz, Phil­ipp (m), geb. 2009, alle deut­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge, in Aar­au, Wein­berg­stras­se 56

• Malik, Naseem Javied (m), geb. 1954, bri­ti­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger, in Aar­au, Burg­matt­stras­se 5

• Sumi­na, Julia (w), geb. 1991, rus­si­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge, in Aar­au, Ober­holz­stras­se 15a

Jede Per­son kann innert 30 Tagen seit der amt­li­chen Publi­ka­ti­on im Amts­blatt dem Stadt­rat Aar­au, Rat­haus­gas­se 1, 5000 Aar­au, eine schrift­li­che Ein­ga­be zum Gesuch ein­rei­chen. Die­se Ein­ga­ben kön­nen sowohl posi­ti­ve wie nega­ti­ve Aspek­te ent­hal­ten. Der Stadt­rat wird die Ein­ga­ben prüfen und in sei­ne Beur­tei­lung ein­flies­sen las­sen.