Fol­gende Per­sonen haben bei der Stadt Aarau ein Gesuch um ordent­liche Ein­bür­ge­rung ein­ge­reicht:

• Con­s­alvo, Angelo (m), geb. 1980, ita­lie­ni­scher Staats­an­ge­hö­riger, in Aarau, Rat­haus­gasse 13

• Lee, Hwa Aik (m), geb. 1977, malay­sia­ni­scher Staats­an­ge­hö­riger, in Aarau, Erlins­ba­cher­strasse 52

• Fieker, Roland Man­fred Richard (m), geb. 1956, deut­scher Staats­an­ge­hö­riger, in Aarau, Im Tan­n­engut 7

• Tageldin, Dagmar Ger­trud (w), geb. 1951, deut­sche Staats­an­ge­hö­rige, in Aarau, Hans-Hässig-Strasse 2J

Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amt­li­chen Publi­ka­tion im Amts­blatt dem Stadtrat Aarau, Rat­haus­gasse 1, 5000 Aarau, eine schrift­liche Ein­gabe zum Gesuch ein­rei­chen. Diese Ein­gaben können sowohl posi­tive wie nega­tive Aspekte ent­halten. Der Stadtrat wird die Ein­gaben prüfen und in seine Beur­tei­lung ein­fliessen lassen.