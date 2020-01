Publikation von Gesuchen um ordentliche Einbürgerung

Fol­gende Per­so­n­en haben bei der Gemeinde Suhr ein Gesuch um ordentliche Ein­bürgerung gestellt:

1. Erbeyin Yörük, Nese, geb. 1974, weib­lich, von der Türkei, wohn­haft in 5034 Suhr, Alter Salzhofweg 14

Yörük, Samed, geb. 2008, männlich, von der Türkei, wohn­haft in 5034 Suhr, Alter Salzhofweg 14

Yörük, Esma, geb. 2015, weib­lich, von der Türkei, wohn­haft in 5034 Suhr, Alter Salzhofweg 14

2. Kuz­manovic, Alek­san­dar, geb. 1993, männlich, von Bosnien und Herze­gow­ina, wohn­haft in 5034 Suhr, Gön­hard­weg 5b

3. Lahu, Liri­dona, geb. 1999, weib­lich, vom Koso­vo, wohn­haft in 5034 Suhr, Hübe­li­ack­er 3b

4. Sacipi, Tara, geb. 2004, weib­lich, von Ser­bi­en, wohn­haft in 5034 Suhr, Obere Dorf­s­trasse 12

5. Breschke, Dustin, geb. 2004, männlich, von Deutsch­land, wohn­haft 5034 Suhr, Wald­hofweg 2d

Jede Per­son kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Pub­lika­tion dem Gemein­der­at Suhr eine schriftliche Eingabe zum Gesuch ein­re­ichen. Diese Eingaben kön­nen sowohl pos­i­tive wie neg­a­tive Aspek­te enthal­ten. Der Gemein­der­at wird die Eingaben prüfen und in seine Beurteilung ein­fliessen lassen.

Gemein­der­at Suhr