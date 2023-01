Die Gebäude «kommen in die Jahre»

Ausgangslage: 1965 wurde das Stockwerkeigentum in das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) aufgenommen. 57 Jahre nach der Einführung müssen sich StockwerkeigentümerInnen und BewirtschafterInnen mit verschiedenen Punkten auseinandersetzen, welche sich im Laufe dieser Zeit verändert haben oder – vor allem in den letzten Jahren – aufgrund gestiegener Anforderungen neu hinzugekommen sind. Hierzu gehören unter anderem die erhöhten Vorschriften bezüglich der Ausgestaltung der Reglemente und Hausordnungen, aber auch Fragen zur Planung bei der Erneuerung von Gebäuden und Anlagen. Die Erfüllung aktueller baurechtlicher und umwelttechnischer Vorschriften bedingt vor allem im «Miteigentum» eine frühzeitige Inangriffnahme der Abklärungen. Die «Zeichen der Zeit» wurden auch in der Politik erkannt. Es zeigt sich aber nicht nur in der Diskussion um die Abschaffung des Eigenmietwerts, dass dieser Weg steinig ist. So hat die zuständige Behörde das im Jahr 2014 eingereichte Postulat «Fünfzig Jahre Stockwerkeigentum. Zeit für eine Gesamtschau» nach fünf Jahren mit dem Hinweis abgeschrieben, dass sie «einer entsprechenden politischen Diskussion im Parlament offen gegenüberstehe». Das bedeutet, dass die Verantwortung zur «Antizipierung» der im Laufe der Zeit sehr viel komplexer gewordenen Anforderungen und Bedürfnisse sowie das Finden entsprechender Lösungsschritte weiterhin bei den Gemeinschaften selber liegt.

Eine der heiklen Aufgaben einer Gemeinschaft ist es, umfassende Sanierungen vorzubereiten und entsprechende Planungs- und Ausführungsaufträge zu erteilen. Dabei geht es in einem ersten Schritt darum, dass sich die EigentümerInnen ein Bild des Zustandes sowie der kurz- und mittelfristig erforderlichen Investitionen machen können. Diese müssen anschliessend gemäss den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben in notwendige, nützliche und luxuriöse Massnahmen unterteilt werden. Dieser Schritt bildet die Grundlage für die Traktandierung und Beschlussfassung der entsprechenden Anträge. Werden Investitionsanträge zur Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit und des Werts der Liegenschaft mit Massnahmen kombiniert, welche eine Wertsteigerung oder eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zum Ziel haben oder lediglich der Verschönerung und Bequemlichkeit dienen, so müssen entsprechende Anträge separat gestellt und es muss einzeln darüber abgestimmt werden.

Als Basis für die Planung von Massnahmen dient ein regelmässig durchgeführter Unterhaltscheck. Ein solcher sollte erstmals spätestens 15 Jahren nach dem Bau der Liegenschaft erstellt und anschliessend alle fünf Jahre aktualisiert werden. Der Bericht gibt Auskunft über die Funktionstüchtigkeit sowie die Betriebssicherheit (Restlebensdauer) der Anlagen und den baulichen Zustand der allgemeinen Gebäudeteile. Zu dieser Prüfung und der Berichterstattung sollten die entsprechenden Servicedienstleister und Fachspezialisten beigezogen werden. Die Ergebnisse sind in schriftlicher Form einzufordern. Die Erstaufnahme des Zustandes erfolgt in Form einer Sichtkontrolle. Nicht inspizierbare Bauteile wie Entwässerungsinstallationen, Wasser- und Heizleitungen oder die Tragkonstruktion usw. müssen im Rahmen einer separaten Fachexpertise geprüft werden. Treten keine Hinweise zu Mängeln auf, sollten diese Inspektionen anschliessend alle zehn Jahre wiederholt werden. Liegen die Ergebnisse der Analyse vor, kann anschliessend ein Investitionsplan erstellt werden. Dieser soll Auskunft über die erforderlichen Investitionen (Zeitpunkt und Kosten) geben sowie deren Finanzierung aufzeigen. Ein Grossteil der Gemeinschaften verfügt über entsprechende Mittel in einem Erneuerungsfonds. Immer häufiger zeigt sich aber, dass solche Fonds nicht ausreichen, um die notwendigen Massnahmen finanzieren zu können. Die Gemeinschaften stehen sodann vor der Aufgabe, möglicherweise erhebliche Nachzahlungen einfordern zu müssen. Nach heutigem Wissensstand von FachexpertInnen vermögen die vorhandenen Rückstellungen – geäufnet nach den «althergebrachten Branchenmodellen» – höchstens 50% des Finanzbedarfs für umfassende Sanierungsarbeiten zu decken. Dazu kommt, dass solche Gelder zum Teil zu früh oder für Unterhaltsstatt für Erneuerungsarbeiten eingesetzt werden. Es ist daher darauf zu achten, dass sich Gemeinschaften rechtzeitig auch mit der Finanzierung der erforderlichen Massnahmen auseinandersetzen.

