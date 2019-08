Region: Weiterhin viel leerer Wohnraum

Nach­dem sich die Anzahl leer­ste­hen­der Wohn­ein­hei­ten seit 2009 mehr als ver­dop­pelt hat­te, hat sie sich die­ses Jahr ver­gli­chen mit dem Vor­jahr sta­bi­li­siert. Dies zeigt die aktu­el­le Leer­woh­nungs­zäh­lung von Sta­ti­stik Aar­gau.

Per 1. Juni ste­hen im Kan­ton Aar­gau 8377 Wohn­ein­hei­ten leer. Der Bestand an Leer­woh­nun­gen sinkt somit mar­gi­nal um 0,7 Pro­zent (2018: 8’437 Leer­woh­nun­gen). Ver­gli­chen mit dem Vor­jahr ste­hen ins­be­son­de­re weni­ger Neu­bau­ten leer (–11,7 Pro­zent). Die Mehr­heit aller frei­en Wohn­ein­hei­ten sind Ein­hei­ten mit drei (34,5 Pro­zent) und vier (31,9 Pro­zent) Zim­mern. Ein­hei­ten mit einem (4,3 Pro­zent) oder sechs oder mehr Zim­mern (4,6 Pro­zent) machen hin­ge­gen nur einen klei­nen Anteil aus.

Regio­nal gros­se Unter­schie­de

In sechs der elf Bezir­ken wird gegen­über dem Vor­jahr eine Reduk­ti­on der Leer­woh­nungs­zahl fest­ge­stellt, was letz­tes Jahr ledig­lich im Bezirk Aar­au der Fall war.

Im Bezirk Baden stieg die Anzahl auf 1432 Ein­hei­ten. Damit ist Baden der Aar­gau­er Bezirk mit den mei­sten lee­ren Wohn­ein­hei­ten. Im letz­ten Jahr wies der Bezirk Zofin­gen den höch­sten Leer­woh­nungs­be­stand auf. Am stärk­sten erhöh­te sich der Leer­woh­nungs­be­stand im Bezirk Muri (+ 78,7 Pro­zent). Da die Zahl bis­her ver­gleichs­wei­se tief war, bewegt sich der Bezirk bezüg­lich Anzahl Leer­woh­nun­gen nun im Mit­tel­feld. Erklär­bar wird die­ser Anstieg durch die teil­wei­se star­ken Zunah­men in 11 der 19 Gemein­den. Der Bezirk Rhein­fel­den weist am wenig­sten unbe­setz­te Wohn­ein­hei­ten (298) auf.

Wili­berg top, Grä­ni­chen …

In den 27 Gemein­den des Land­an­zei­ger-Gebiets ste­hen momen­tan 1557 Woh­nun­gen leer. Das sind 142 Woh­nun­gen weni­ger als noch vor einem Jahr, aber 808 Woh­nun­gen mehr als noch im Jahr 2010. In Grä­ni­chen steht mit 259 Woh­nun­gen am mei­sten Wohn­raum leer, aber auch in Buchs (169), Schöft­land (153), Ober­ent­fel­den (123), Aar­au (119) und Safen­wil (114) sind über 100 Woh­nun­gen ohne Mie­ter.