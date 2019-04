Ricardo Feller startet ADAC GT Masters Saison der Supersportwagen

Am kom­men­den Wochen­en­de 26. bis 28. April star­tet Ricar­do Fel­ler zusam­men mit sei­nem Part­ner Dries Van­thoor in der Motor­sport Are­na in Oschers­le­ben die neue Sai­son der ADAC GT Masters Mei­ster­schaft der Super­sport­wa­gen (Audi, BMW, Mer­ce­des, Por­sche, Aston Mar­tin, Cor­vet­te, Fer­ra­ri und Lam­bor­ghi­ni).