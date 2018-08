Die Meis­ter­schaft des Kirch­berg Schützenverbandes, in wel­chem die Schützengesellschaften Erlinsbach/​AG, Küttigen, Densbüren Asp und der Arbeiterschützenbund Aarau orga­ni­siert sind, wurde mit dem Schluss­schiessen in Densbüren abge­schlossen. Zur Meis­ter­schaft, die nur in einer Kate­gorie geschossen wird, zählen das Eröff­nungs­schiessen, das Feld­schiessen, das Kirch­berg­schiessen und das Schluss­schiessen.

Von 49 Schützinnen und Schützen, welche die Meis­ter­schaft im Frühjahr begonnen haben, haben deren 41 diese auch beendet.