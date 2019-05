Ruedi Vorburger gebührend verabschiedet

In sei­nem Jah­res­be­richt gab der Prä­si­dent die aktu­el­le Mit­glie­der­zahl bekannt: 510 Pfer­de­freun­din­nen und -freun­de gehö­ren (Stich­tag GV) dem Aar­gaui­schen Renn­ver­ein an. Im ver­gan­ge­nen Ver­eins­jahr gab es vier Vor­stands­sit­zun­gen, sowie Teil­nah­me an den Sit­zun­gen VRV und SPV. An den vier Renn­ta­gen (zwei Mal im Früh­ling, zwei Mal im Herbst) haben gute 28’000 Besu­che­rIn­nen den Weg auf die «schön­ste Renn­bahn der Schweiz» gefun­den, die­se erziel­ten einen Wett­um­satz von rund 390’000 Fran­ken. Haupt-ereig­nis­se waren die Ren­nen Mai-Preis der Stadt Lenz­burg und Grup­pe «Lenz­bur­ger Unter­neh­men» mit dem Sie­ger «Spike» (Natha­lie Gonin), Der «Gros­se Preis des Kan­tons Aar­gau», ein Jagd­ren­nen mit dem Sie­ger: «Wan­ge­ra» (Fran­cis Fuchs), der «Grand Prix Imp­le­nia Schweiz AG und Turf Club Aar­au», die 70. Mei­ster­schaft der Tra­ber mit dem Sie­ger: «Swe­dish­man» (Car­lo Pavo­ne) oder der «Gros-se Preis der jura cement, der 71. Gros­se Preis der Schweiz» mit dem Sie­ger: «Fabu­lous Val­ley» (H.R. Mau­rer).

Nach­fol­ge gere­gelt

Emo­tio­na­ler Höhe­punkt der Gene­ral­ver­samm­lung waren die Ver­ab­schie­dun­gen. Dr. Nico­le Payl­lier (Ver­tre­tung Galopp), Andre­as Mar­ti (Bau­chef) und Rue­di Vor­bur­ger (Medi­en­chef und Speaker Sie­ger­eh­run­gen) haben ihren Rück­tritt erklärt und wur­den von Prä­si­dent Bru­no Vogel gebüh­rend ver­ab­schie­det.