«Saison 2019» – das sind die Grossanlass-Chancen der BTV Aarau-Kaderathleten

Sil­van Wicki, Sprint

Der frisch­ge­backe­ne Hal­len-Schwei­zer­mei­ster über 60 m star­te­te im letz­ten Jahr an der EM in Ber­lin und war vor weni­gen Wochen an der Hal­len-EM im Ein­satz. Dem­entspre­chend ambi­tio­niert geht Sil­van in die Out­door-Sai­son. Denn: Er könn­te zum ersten Mal in sei­nem Leben an einer Aktiv-WM teil­neh­men! Die dies­jäh­ri­gen Welt­mei­ster­schaf­ten vom 28. Sep­tem­ber bis am 6. Okto­ber 2019 in Doha (QAT) lie­gen für Sil­van griff­be­reit: Mit sei­ner PB von 10.17s liegt er sehr nahe an der WM-Limi­te von 10.10s und sogar noch näher am Schwei­zer­re­kord von 10.11s! Über die dop­pel­te Distanz muss Sil­van zwei Zehn­tels­se­kun­den schnel­ler sprin­ten, als sei­ne PB momen­tan ist (20.60s, gefragt sind 20.40s). Ein gros­ses Zwi­schen­ziel für den Stu­den­ten stellt zudem die Uni­ver­sade in Napo­li (ITA) dar, deren Limi­ten er sowohl über 100 m (10.40s) als auch über 200 m (21.10s) deut­lich erfüllt. Sie soll ihm als Zwi­schen­sta­ti­on auf dem Weg zur WM die­nen. Der BTV wür­de sich rie­sig freu­en, mit Sil­van eines unse­rer Mit­glie­der an einer Aktiv-WM ver­tre­ten zu haben!

Anna Archi­dia­co­no, Hür­den, Weit

Die 18-jäh­ri­ge Hür­den­spe­zia­li­stin konn­te ihre Hal­len­sai­son auf­grund Hüft­pro­ble­men lei­der nicht wie geplant mit einer SM-Medail­le abschlies­sen. Für die Out­door­sai­son hat sich Anna vor­ge­nom­men, mehr Wett­kämp­fe als im letz­ten Jahr, als sie von einem Ermü­dungs­bruch zurück­ge­wor­fen wur­de, zu bestrei­ten. Mit der dies­jäh­ri­gen U20-EM in Boras (SWE) fin­det in die­sem Jahr ein Gross­an­lass statt, an wel­chem Anna erste Erfah­run­gen auf inter­na­tio­na­lem Par­kett sam­meln könn­te. Ihre PB über 100 m Hür­den liegt bei 14.27s, um die EM- Limi­te zu erfül­len, muss sie etwas mehr als eine Zehn­tels­se­kun­de schnel­ler lau­fen, nament­lich 14.15s. Auch mit ihrer Weit­sprung-PB von 5.78 m liegt sie von der EM-Limi­te (6.10 m) nicht all­zu weit weg. Zunächst jedoch heisst es, ver­let­zungs­frei in die Out­door­sai­son star­ten zu kön­nen.

Lukas Baro­ke, Wurf

Das Wurf­ta­lent star­tet in die­ser Sai­son neu in der Kate­go­rie U20. Nicht nur sind dadurch die Kon­kur­ren­ten älter und stär­ker, son­dern auch die Geschos­se sind schwe­rer: Die Kugel und der Ham­mer wie­gen neu 6 kg statt 5 kg, die Dis­kus­schei­be ist neu 1.75 kg statt 1.5 kg schwer. Dem­entspre­chend ist schwie­rig abzu­schät­zen, was in die­sem Jahr bei Lukas an SM-Medail­len oder Gross­an­lass-Qua­li­fi­ka­tio­nen drin liegt. Auch er könn­te an der U20-EM in Boras (SWE) teil­neh­men, wenn er denn die Limi­ten erfüllt: Kugel 17.75 m, Dis­kus 54.00 m, Ham­mer 66.00 m. Lukas jeden­falls will här­ter trai­nie­ren und den Trai­nings­fo­kus auf sei­ne Schwä­chen legen, um noch wei­ter zu wer­fen.

Joël Flu­ry, 400 m

Der Infor­ma­ti­ker hat kei­ne Hal­len­sai­son bestrit­ten und sich auf die Out­door­sai­son kon­zen­triert. Für die­se hat er sich hohe Zie­le gesteckt: Er will sei­ne PB ver­bes­sern und 47.00s (PB: 47.62s) lau­fen. Um dies zu errei­chen, arbei­tet er im Sprint- und Kraft­be­reich neu mit BTV-Trai­ne­rin Ursu­la Kel­ler zusam­men. Der U23-EM-Teil­neh­mer vom Jahr 2017 kann sich in die­sem Jahr jedoch alters­hal­ber nicht mehr für einen Nach­wuchs-Gross­an­lass qua­li­fi­zie­ren. Dem­entspre­chend kann er sei­nen Fokus voll und ganz auf die Schwei­zer­mei­ster­schaf­ten als Sai­son­hö­he­punkt set­zen.