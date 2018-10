Am Samstag, 13. Oktober star­teten sieben Turner der Kunst­tur­ner­riege Schloss­rued am Kan­to­nalen Testtag in Ober­rohr­dorf. Bei diesem Wett­kampf wird den Tur­nern sehr viel abver­langt, denn sie werden nicht nur an den Geräten getestet, son­dern eben­falls in den Berei­chen Kraft und Beweg­lich­keit, welche im Kunst­turnen sehr ent­schei­dend sind. Gewertet wird in den jewei­ligen Jahr­gängen.