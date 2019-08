Schlossrueder holt EM-Bronze

Die EM fand in Hol­land in der Nähe von Arn­hem statt. Der Wett­kampf dau­er­te fast eine Woche. Der Schloss­rue­der Paket­bo­te opfer­te dafür eine Woche Feri­en. Das hat sich gelohnt. Am Sams­tag­abend stand fest: Micha­el Gretsch wird hin­ter zwei Schüt­zen aus Est­land Drit­ter! Der 36-jäh­ri­ge freu­te sich rie­sig. Seit sechs Jah­ren ist Gretsch Mit­glied im Bogen­schüt­zen­club Aqui­la in Hol­der­bank. Er schiesst mit dem Recur­ve­bo­gen.