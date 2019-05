Schon wieder: Turnen als Gratwanderung

Der Auf­tritt im Pro­gramm 5 begann am Sams­tag 11. Mai für Janis Nyffe­ler und Paul Pey­er gut. Bei­de Tur­ner aus der Kunst­turn­rie­ge SATUS ORO (Oftrin­gen, Rothrist, Ober­ent­fel­den) konn­ten an die Lei­stun­gen der ver­gan­ge­nen Wett­kämp­fe anknüp­fen. Die neu erlern­ten Ele­men­te gelan­gen und die Punk­te für die­se gezeig­ten Schwie­rig­kei­ten sind auf der Punk­te­ta­bel­le gesi­chert. Genau die­se Schwie­rig­kei­ten sind es, wel­che das Kunst­tur­nen attrak­tiv für Tur­ner und Zuschau­er machen. Dabei ist der Tur­ner mit Kon­zen­tra­ti­on und phy­si­scher Umset­zung auf das Äus­ser­ste gefor­dert. Ist der Absprung am Boden nicht opti­mal aus­ge­win­kelt, rächt sich dies beim Ein­tref­fen der Lan­dung. So gesche­hen bei Janis. Der jun­ge Tur­ner lan­de­te fla­cher als sonst. Dazu kam die Feder­wir­kung des Feder­bo­dens und wirk­te mit vol­ler Kraft auf den Ath­le­ten.

Die Knie­ver­let­zung zwang Janis den Wett­kampf auf­zu­ge­ben. Die­se Situa­ti­on zeigt, dass die Grat­wan­de­rung auf die­sem Niveau sehr schmal ist. Schnel­le Gene­sung wünscht die ORO-Rie­ge.