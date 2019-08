Schulanfang: Erneut steigende Schülerzahlen an der Volksschule

Am ersten Schul­tag des Schul­jahrs 2019/20 besuch­te Regie­rungs­rat Alex Hür­ze­ler die Stif­tung zeka in Aar­au, wel­che eben­falls nach den Som­mer­fe­ri­en an die­sem Mor­gen mit ihren Schü­le­rin­nen und Schü­lern wie alle ande­ren Schu­len im Aar­gau ins neue Schul­jahr star­te­te. Die Stif­tung führt eine Tages­schu­le und ein Wochen­in­ter­nat, wo Kin­der und Jugend­li­che im Volks­schul­al­ter mit kör­per­li­chen oder gesund­heit­li­chen Beein­träch­ti­gun­gen und/oder mit sozia­ler Beein­träch­ti­gung unter­rich­tet und beglei­tet wer­den. Der Unter­richt wird von schu­li­schen Heil­päd­ago­gIn­nen in klei­nen Klas­sen erteilt und ori­en­tiert sich am aar­gaui­schen Lehr­plan. Wie in den Regel­klas­sen der Volks­schu­le auch ist die Berufs­fin­dung an der Ober­stu­fe ein zen­tra­les The­ma. Die Lehr­per­so­nen arbei­ten dabei eng zusam­men mit der IV-Berufs­be­ra­tung sowie der Behin­de­rungs­spe­zi­fi­schen Bera­tung und Beglei­tung Arbeit (BBB Arbeit) von zeka.

2,6 Pro­zent mehr Lehr­lin­ge mit Berufs­ma­tu­ri­tät

Die Zahl aller Aar­gau­er Schü­le­rIn­nen an der Volks­schu­le steigt seit dem Schul­jahr 2014/15 kon­ti­nu­ier­lich an von damals 71’900 auf heu­te rund 76’900 Schü­le­rIn­nen. Das Wachs­tum der Schü­ler­zah­len zeigt sich beson­ders im Kin­der­gar­ten und an der Pri­mar­schu­le, aber auch an der Ober­stu­fe stei­gen die Schü­ler­zah­len lang­sam wie­der an. Die Gesamt­schü­ler­zah­len an der Sekun­dar­stu­fe II sind zur­zeit sta­bil. In den kom­men­den Jah­ren ist eben­falls mit einem Anstieg zu rech­nen.

Bei den Über­trit­ten in die Sekun­dar­stu­fe II lässt sich eine leich­te Ver­schie­bung zur Berufs­bil­dung fest­stel­len (plus 0,7 Pro­zent). Bei den Neu­ein­trit­ten in die Berufs­leh­re hat sich zudem der Anteil jener um 2,6 Pro­zent erhöht, wel­che sich für eine Leh­re mit Berufs­ma­tu­ri­tät ent­schie­den haben.