Nament­lich will­kommen hiess er auch Kurt Häf­liger, Vize­am­mann Unter­ent­felden, Hans­peter Lüem, Vize­am­mann Grä­ni­chen, Patrik Brugger, Gemein­derat Muhen, David Bürge, Gemein­derat Safenwil, Erwin Städler, Kreis­förster (Forst­kreis 4) sowie Roger Wirz, Stadt­förster Aarau. Spe­ziell stellte er den Anwe­senden auch den neuen Revier­förster, Severin Dommen, Forstamt Köl­liken – Safenwil – Gemeinde Ober­ent­felden vor.

Obmann und Pächter Hans­peter Landis obliegt die Jagd­ge­sell­schaft im Tann mit fünf Päch­tern. Jagd­auf­seher ist Hans Gugel­mann. Im Gebiet Wal­len­land refe­rierten Hans­peter Landis zusammen mit zwei seiner Pächter, Roger Steiner und Hans­peter Frank in drei The­men­blö­cken über das Schwarz­wild aus der Sicht der Jagd­ge­sell­schaft betref­fend Orga­ni­sa­tion, Kon­flikten, Infra­struktur und Kosten der Wild­schäden. Aus Sicht der Jagd­ge­sell­schaft hatte diese in der Ver­gan­gen­heit ein reines Reh­wild­re­vier mit 200 ha Wald. Gejagt wurde nur im Wald. Schwarz­wild, so Landis, habe man seit 2015. Die Schwarz­kittel zer­wühlen nicht nur Wiesen, sie lockern erfreu­li­cher­weise im Wald auch den Boden auf. Ziel sei es, so Hans­peter Landis, einen gesunden, trag­baren Wild­schwein­be­stand zu erhalten, sowie Schäden in der Land­wirt­schaft auf einem erträg­li­chen Stand zu halten.

Hans­peter Frank refe­rierte mit­tels einer Info­tafel über den Lebens­raum der Wild­schweine, das Ver­halten, Ver­meh­rung und Ernäh­rung der Tiere.