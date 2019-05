Sechs kreative Frauen luden ein

Han­na Fretz zeig­te ihre Töp­fer­wa­ren, Susan­ne Fin­ger hat­te vie­le ver­schie­de­ne, selbst­ge­fer­tig­te Müt­zen und Hüte aus­ge­stellt, Sarah Baur weiss wie man Geschen­ke per­so­na­li­siert. Nico­le Zünds und Jolan­da Zihl­manns Lei­den­schaft ist das Nähen und die Gast­ge­be­rin Ros­ma­rie Bach­mann gab Ein­blicke in ihren Laden, in dem sie bei­na­he alles was mit Wol­le zu tun hat, anbie­tet. Jolan­da Zihl­mann, sie ist eine der sechs Frau­en, sag­te zum Anlass: «Wir sind eine bunt gemisch­te Grup­pe, die es liebt, hand­werk­lich aktiv etwas zu gestal­ten und zu schaf­fen. Hier möch­ten wir unse­re Arbei­ten vor­stel­len und den Besu­chern der Aus­stel­lung die Mög­lich­keit geben, was ihnen gefällt auch zu kau­fen.»

Das Inter­es­se der Besu­cher war gross. Wer Hun­ger hat­te, geneh­mig­te sich eine Por­ti­on «Älp­ler­ma­gro­nen» und danach war­te­ten auch noch Kaf­fee und Kuchen. Jolan­da Zihl­mann sag­te am Schluss: «Am 30. Novem­ber und am 1. Dezem­ber machen wir hier einen klei­nen Weih­nachts­märt.»