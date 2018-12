Sind Mahnspesen berechtigt?

ANTWORT | Nein, ver­mut­lich nicht. Grund­sät­zlich ist zu sagen, dass eine Mah­nung nicht nötig ist, wenn die Zahlungs­frist schon im Ver­trag genau fest­gelegt wurde.

Wenn die zur Zahlung verpflichtete Ver­tragspartei von Anfang an weiss, bis wann sie zahlen muss, ist das Ver­schick­en ein­er Mah­nung reine Kulanz. Die zur Zahlung verpflichtete Partei gerät bei Aus­bleiben ihrer Zahlung automa­tisch in Verzug und schuldet ins­beson­dere Verzugszins, der in der Regel fünf Prozent beträgt.

Dem Gläu­biger ste­ht es frei, ein Inkas­sobüro für die Ein­forderung der Zahlung einzuschal­ten. Er muss die dadurch entste­hen­den Kosten jedoch selb­st übernehmen. Nur allfäl­lige Betrei­bungs- oder Gerichts­ge­bühren gehen zu Ihren Las­ten, wenn die Forderung berechtigt ist.