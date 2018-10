Nach wie vor können TCS-Mit­glieder ihre Fahr­zeuge in Birr amt­lich prüfen lassen. Erhält man ein Auf­gebot, bei­spiels­weise für eine Prü­fung in Scha­fi­sheim, kann man dieses dem TCS in Birr wei­ter­leiten (TCS Sek­tion Aargau, TCS Zen­trum, Gewer­beweg 1, 5242 Birr) und erhält danach einen neuen Termin für den Prüfort Birr.